ضبط سائق مركبة يضع أطفال داخل الصندوق الخلفي

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في إدارة السير، قسم المباحث المرورية لإقليم الشمال اربد، من ضبط سائق أحدى المركبات الخصوصية وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أثناء مسيره بمركبته وهو يضع أطفال داخل الصندوق الخلفي (الطمبون)، بشكل مستهتر وغير مبالي معرضا حياتهم للخطر ومخالفاً بذلك شروط وقواعد السلامة العامة للركاب، وعليه تم حجز المركبة داخل ساحة حجز قسم سير اربد واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق.

وهنا وجب التنويه إلى انه ورغم التحذيرات المستمرة من إدارة السير والضبوطات المتكررة لمثل هذا النوع من المخالفات، إلا أن بعض السائقين مازال مصرا على ارتكابها معرضا بذلك حياة أطفاله للخطر، فمثل هذه التصرفات قد تتسبب بسقوط الأطفال لا قدر الله من الصندوق وبالتالي قد تعرضهم للأذى أو لحوادث الدهس من المركبات الأخرى التي تسير في الشارع، بالإضافة إلى إمكانية تعرضهم للاختناق في حال أغلق الصندوق عليهم، خصوصا في مثل هذا الجو الحار.

ناهيك عن تعريض حياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر، ففي حال سقوط أحد الأطفال من الصندوق، يمكن أن يسبب ذلك إرباكاً للسائقين الآخرين مما قد يعرضهم لحادث مروري عند محاولتهم لتجنب دهس الطفل.