 وطنا نيوز -4 إصابات بمشاجرة بنقابة المقاولين بالطفيلة
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4 إصابات بمشاجرة بنقابة المقاولين بالطفيلة
التاريخ : 10-06-2019 05:05:18 المشاهدات: 1234

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه حصلت اليوم الاثنين، مشاجرة داخل مقر نقابة المقاولين في محافظة الطفيلة بين مجموعة من الاشخاص وقام احد الاشخاص خلال ذلك باطلاق عيارات نارية داخل المقر حيث نتج عن ذلك اصابتين باعيرة نارية احدهما في اليد والاخر في القدم واصابتين باداة حادة اسعفوا للمستشفى لتلقي العلاج.

واضاف الناطق الاعلامي ان كوادر مديرية شرطة محافظة الطفيلة تحركت على الفور للمكان حيث القي القبض على المشتبه به باطلاق الاعيرة النارية اضافة الى ضبط شخصين داخل احدى المركبات وبحوزتهما سلاح ناري وما زال التحقيق جار في القضية .


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