 وطنا نيوز -منع سفر يحرم العجلوني من حضور حفل تخرج أول أحفاده
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منع سفر يحرم العجلوني من حضور حفل تخرج أول أحفاده
التاريخ : 09-06-2019 08:10:48 المشاهدات: 1955

وطنا اليوم-عمان: نشر الزميل الصحفي الدكتور صلاح العبادي على صفحته الفيسبوكية منشورا حول منع مالك قناة الأردن اليوم المهندس محمد فخري العجلوني من حضور حفل تخريج أول حفيد له في الولايات المتحدة الأمريكية جراء قرار منع السفر التعسفي الذي فرض عليه في القضية الذي رفعها ضده مدير الأمن العام!
العبادي كتب: أخي العزيز ابو فخري.. لا تحزن فهذه ضريبة وطنيتك المشرفة ..
الأخ العزيز الإعلامي المهندس محمد فخري العجلوني حُرم من حضور حفل تخريج أول حفيد له في الولايات المتحدة الأمريكية جراء قرار منع السفر التعسفي الذي فرض عليه في القضية الذي رفعها ضده مدير الأمن العام!!
أي حريات نتحدث عنها ومسؤول يصادر حق السفر لمواطن أردني قدم للوطن وأهله ما لا يقدمه مئات الوزراء؟!
أي حريات نتحدث عنها ومدراء (...) تضيق صدورهم بحريات اعلامية؟!

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