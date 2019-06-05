العثور على جثه مصابة بمقذوف ناري في المقابلين

وطنا اليوم-عمان:عثر مواطنون على جثة مصابة بمقذوف ناري داخل مركبة في منطقة المقابلين جنوب العاصمة عمان، وفق مصدر فضل عدم ذكر اسمه.

وقال المصدر ان مدعي عام جنوب عمان القاضي موفق عبيدات امر بنقل الجثة الى المركز الوطني للطب الشرعي بعد اجراء الكشف الاولى الظاهر من قبل الطبيب الشرعي الدكتور زيد العزة ، ليصار الى تشريحها وبيان سبب الوفاة.