 وطنا نيوز -العثور على جثه مصابة بمقذوف ناري في المقابلين
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العثور على جثه مصابة بمقذوف ناري في المقابلين
التاريخ : 09-06-2019 04:24:17 المشاهدات: 465

وطنا اليوم-عمان:عثر مواطنون على جثة مصابة بمقذوف ناري داخل مركبة في منطقة المقابلين جنوب العاصمة عمان، وفق مصدر فضل عدم ذكر اسمه.

وقال المصدر ان مدعي عام جنوب عمان القاضي موفق عبيدات امر بنقل الجثة الى المركز الوطني للطب الشرعي بعد اجراء الكشف الاولى الظاهر من قبل الطبيب الشرعي الدكتور زيد العزة ، ليصار الى تشريحها وبيان سبب الوفاة.


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