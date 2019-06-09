انتحار شابة من على جسر عبدون في العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:انتحرت فتاة بالقفز من فوق جسر عبدون في العاصمة عمان وفقا لمصدر امني.

وكانت الفتاة سعدت الى اعلى الجسر وهددت بالانتحار ، حيث وصلت الاجهزة الى الموقع في محاولة لقناعها بالعدول عن الانتحار.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الاحد بسقوط فتاة من اعلى جسر عبدون حيث تم التحرك للمكان وتبين انها قد فارت الحياة، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية تحقق في تفاصيل الحادثة.