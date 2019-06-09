الرئيسية | جرائم وحوادث حلاقة ذقن سائق باص مدرسة منحرف يتستر بالدين

وطنا اليوم-عمان:أوقف متصرف في محافظة العاصمة مؤخرا سائق باص في إحدى المدارس الخاصة مدة اسبوع.

كما أمر المتصرف، وفق ما علم بإحضار "حلاق" إلى المتصرفية، لحلاقة ذقن السائق الذي تستر بانه رجل دين وقام بابتزاز النساء من خلال صور فاضحة لهنّ.

وبينت المصادر المقربة من التحقيق ان معلمة مدرسة خاصة تقدمت بشكوى لدى المتصرف مفادها أن السائق (الملتحي) قد كانت على علاقة معه وعندما أنهت العلاقة اكتشفت انه يحوز على صور وفيديوهات لها، وأنه هددها بنشرها في حال أوقفت العلاقة معه.

وعلى ضوء الشكوى؛ أبلغ المتصرف البحث الجنائي وتم رصد سائق الباص، حيث تم القبض عليه ومصادرة هاتفه "الخلوي".

وبتفتيش الخلوي، وفق ما علم تم العثور على صور وفيديوهات فاضحة لتلك المعلمة، وعلى الفور تم إزالتها والتحقيق مع سائق الباص للتأكد من عدم تسريبها.

وعندما تم جلب السائق إلى المتصرف أمر الاخير بتوقيفه بالسجن وقبل ترحيله تم استدعاء حلاق لحق ذقنه حتى لا يتستر بالدين لممارسة سلوكياته المنحرفة.

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