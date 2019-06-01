الرئيسية | جرائم وحوادث مواطن يحول براميل على شكل قطار في الرصيفة والامن يحقق

وطنا اليوم-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة السير باشروا التحقيق بمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يقود دراجة لا تحمل لوحة ارقام مركب عليها عدة براميل مصنعة على شكل قطار في أحد شوارع لواء الرصيفة مما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق ، حيث أنه ومن خلال التحقيقات تم تحديد موقع الدراجة وجرى التحرك للمكان وضبطها ووضعها في ساحة الحجز والبحث جارٍ عن مالكها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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