 وطنا نيوز -وفاة وإصابة اثنين آخرين بحادث تدهور في العقبة
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وفاة وإصابة اثنين آخرين بحادث تدهور في العقبة
التاريخ : 06-06-2019 09:30:41 المشاهدات: 725

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص وأصيب شخصين آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، مساء الخميس، إثر حادث تدهور مركبة في منطقة دبة حانوت / نزول الكسارات بمحافظة العقبة.

وقال الدفاع المدني في بيان له إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت الحادث، حيث عملت فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مركز طبي القويرة العسكري وحالة المصابين العامة متوسطة .


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