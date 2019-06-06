 وطنا نيوز -الامن يبحث عن طفل مفقود بالرمثا
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الامن يبحث عن طفل مفقود بالرمثا
التاريخ : 06-06-2019 08:31:19 المشاهدات: 974

وطنا اليوم-عمان: ناشد المواطن لؤي قاسم المغربي أصحاب الخير بابلاغه أو ابلاغ أي مركز أمني كل من يجد أو يعرف معلومات عن ابنه عبد الله،  الذي خرج من منزل ذوية امس الأربعاء ولم يعد حتى الان، في مدينة الرمثا، شمالي الأردن. 

وقال السيد لؤي : إن ابنه عبد الله الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، قد خرج ظهر أمس الأربعاء أول أيام عيد الفطر مع اصدقائه للتنزه، ولم يعد حتى الآن. 

وأضاف أنه لا يوجد أي خلافات أو مشاكل عائلية مع ابنه، كما انه بحالة صحية ممتازة. 

وتمنى على من يجده أو يعرف عنه أي معلومة الإتصال بأقرب مركز أمني، أو الإتصال على الرقم 0795006132 .

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق