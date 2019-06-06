الامن يبحث عن طفل مفقود بالرمثا

وطنا اليوم-عمان: ناشد المواطن لؤي قاسم المغربي أصحاب الخير بابلاغه أو ابلاغ أي مركز أمني كل من يجد أو يعرف معلومات عن ابنه عبد الله، الذي خرج من منزل ذوية امس الأربعاء ولم يعد حتى الان، في مدينة الرمثا، شمالي الأردن.

وقال السيد لؤي : إن ابنه عبد الله الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، قد خرج ظهر أمس الأربعاء أول أيام عيد الفطر مع اصدقائه للتنزه، ولم يعد حتى الآن.

وأضاف أنه لا يوجد أي خلافات أو مشاكل عائلية مع ابنه، كما انه بحالة صحية ممتازة.