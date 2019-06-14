 وطنا نيوز -مشاهد مؤلمة لحريق التلال السبعة في الكورة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مشاهد مؤلمة لحريق التلال السبعة في الكورة
التاريخ : 06-06-2019 03:08:28 المشاهدات: 1816

وطنا اليوم-عمان:اخمدت كوادرالدفاع المدني بالتعاون مع المواطنين، حريق ضخم شب بموقع سياحي في منطقة التلال السبعة باربد، فجر الخميس.

وامتد الحريق منسعات الفجر وحتى الصباح، حيث أتى الحريق على مساحه اكثر من الف دونم .

وحسب تقرير ادارة الاعلام في الدفاع المدني، فان مديرية دفاع مدني غرب اربد وبدعم من مديريتي دفاع مدني شرق اربد وإنقاذ وإسناد الشمال تعاملت منذ ساعات منتصف الليل الماضية مع حريق شب في مناطق غرب بلدة كفرراكب ، وتم اخماده صباح اليوم .

و بينت إدارة الإعلام انه تم إبقاء بعض من الآليات و المعدات و الكوادر البشرية في وضع استعداد خوفاً من تجدد النيران .

وتقع تلال تلتبيز الكورة غرب بلدة كفرراكب في لواء الكورة ، الذي زاره في ربيع شهري اذار ونيسان الماضيين نحو ١٠٠ ألف زائر من الاردن وخارجه .

وكانت قد اهابت إدارة الإعلام بالإخوة المواطنين بعدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة و المحاصيل الزراعية و العمل على اجتثاث هذه الأعشاب او حراثتها و بخاصة ما هو قريب من المحاصيل الزراعية و الأشجار خوفاً من تعرضها للحريق .


























تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق