مشاهد مؤلمة لحريق التلال السبعة في الكورة

وطنا اليوم-عمان:اخمدت كوادرالدفاع المدني بالتعاون مع المواطنين، حريق ضخم شب بموقع سياحي في منطقة التلال السبعة باربد، فجر الخميس.

وامتد الحريق منسعات الفجر وحتى الصباح، حيث أتى الحريق على مساحه اكثر من الف دونم .

وحسب تقرير ادارة الاعلام في الدفاع المدني، فان مديرية دفاع مدني غرب اربد وبدعم من مديريتي دفاع مدني شرق اربد وإنقاذ وإسناد الشمال تعاملت منذ ساعات منتصف الليل الماضية مع حريق شب في مناطق غرب بلدة كفرراكب ، وتم اخماده صباح اليوم .

و بينت إدارة الإعلام انه تم إبقاء بعض من الآليات و المعدات و الكوادر البشرية في وضع استعداد خوفاً من تجدد النيران .

وتقع تلال تلتبيز الكورة غرب بلدة كفرراكب في لواء الكورة ، الذي زاره في ربيع شهري اذار ونيسان الماضيين نحو ١٠٠ ألف زائر من الاردن وخارجه .

وكانت قد اهابت إدارة الإعلام بالإخوة المواطنين بعدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة و المحاصيل الزراعية و العمل على اجتثاث هذه الأعشاب او حراثتها و بخاصة ما هو قريب من المحاصيل الزراعية و الأشجار خوفاً من تعرضها للحريق .







