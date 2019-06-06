دفاع مدني اربد: معظم حرائق الغابات والأعشاب مفتعلة

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير مديرية دفاع شرق اربد العقيد غسان الخطاطبة، عن أسباب الحرائق التي اشتعلت في الفترة الاخيرة في معظم بعض مناطق محافظة اربد، والتي قال انها مفتعلة.

وقال الخطاطبة في تصريحات له الخميس: ان عدد الحرائق وصل لغاية امس 723 حريقا لاعشاب ومحاصيل وبلغ عدد الاشجار التي تعرضت للحرق 473 شجرة مثمرة فيما تعرضت 3 الاف و200 شجرة مثمرة وزيتون لما يسمى بالشفط اي حرق من الاسفل.

واوضح الخطاطبة ان معظم هذه الحرائق مفتعلة ولم تكن ذاتية بفعل حرارة الجو موضحا ان المقصود بالمفتعلة انها من قبل أشخاص سواء بقصد او بغير قصد حيث كانت اما بسبب عبث الأطفال او أعقاب السجائر او اعمال صيانة وتنظيف للاعشاب من قبل مواطنين أمام منازلهم ادت الى انتشارها وعدم السيطرة من قبلهم.

وبين انه تضرر نحو 900 دونم من اراضي شرق اربد المزروعة بالقمح والشعير بسبب نشوب الحرائق منذ بداية ايار الماضي ولغاية اليوم وفق .

واكد الخطاطبة ان مديرية الدفاع المدني والبلدية والمحافظة اكدت في كثير من الاجتماعات على المواطن وعمال البلدية تجنب التخلص من الاعشاب والنفايات بالحرق نظرا لخطورتها وخصوصا في ظل درجات الحرارة العالية.

ودعا المواطنين الى عدم اللجوء الى عملية الحرق والانتباه عند رمي اعقاب السجائر والانتباه على الأطفال عند اللعب درءا لمثل هذه الحوادث.