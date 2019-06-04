مأساة في العقبة بعد وفاة طفلين جراء استنشاقهما مبيداَ حشرياَ

وطنا اليوم-عمان:توفي طفلان يبلغان من العمر 11 عامًا، وأصيبت والدتهما وابنها الثالث، نتيجة استنشاق مادة كيماوية سامة، بمحافظة العقبة، وفق ما صرحت به مديرية الدفاع المدني.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني المقدم إياد العمرو "تبلغنا مساء اليوم من قبل مديرية شرطة العقبة عن وجود وفاتين من الاطفال بعمر (11 سنوات وإصابة طفل ثالث ووالدتهم نتيجة استنشاق مادة كيماوية سامة".

وأضاف أنه "وعلى الفور تم تحريك فريق المواد الخطرة التابع لمديرية دفاع مدني العقبة الى موقع الحادث والتعامل مع هذه الماده بارتداء كافة مستلزمات الوقاية الشخصية واستخراجها من داخل احد المباني" .

وأضاف الناطق الإعلامي انه "بعد الكشف على المادة تبين أنها مادة فوسفات الألمنيوم الناتج عنها غاز الفوسفين والتي تستخدم كمبيد حشري وهي تعتبر من المواد السامة ولا تستخدم إلا من قبل مهندس زراعي مختص حيث تم التحفظ على المادة وتسليمها للجهات المختصة علما بانها منتهية الصلاحية" .

وقال الناطق الإعلامي بانه تم تطهير المبنى بالكامل من قبل فريق المواد الخطرة حيث نتج عن الحادث وفاة طفلين وإصابة طفل أخر ووالدتهم ووصفت حالتهم بالمستقرة حيث تم تمرير اسم المادة إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وذلك ليسهل التعامل من قبل الأطباء مع الحالات التي ادخلت إلى لتلقي العلاج .

وأشار الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصه للوقوف على هذا الحادث .