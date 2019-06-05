 وطنا نيوز -وفاة سيده بحادث تدهور مروع في إربد
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وفاة سيده بحادث تدهور مروع في إربد
التاريخ : 05-06-2019 07:29:38 المشاهدات: 1309

وطنا اليوم-عمان:ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور مركبة  بمنطقة كفر أسد، نتج عن الحادث وفاة سيدة اثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم وإصابة سيدتين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت إدارة الإعلام بأن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابتين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث وصفت حالة المصابتين العامة بالبالغة .


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