 وطنا نيوز -تفاصيل سرقة 700 ألف ريال سعودي بعمّان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تفاصيل سرقة 700 ألف ريال سعودي بعمّان
التاريخ : 05-06-2019 07:16:18 المشاهدات: 379

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة بتعرض شخصين يعملان في إحدى المؤسسات المالية لسرقة مبلغ ٧٠٠ ألف ريال كان بحوزتهما يعود لحساب المؤسسة من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين بعد أن انتحلوا صفة موظفين عامين واعترضوا طريقهما اثناء مسيرهما بواسطة مركبة في منطقة الحسين وسط العاصمة ، حيث بوشرت التحقيقات لكشف هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم وضبط المبلغ.

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات قادت للاشتباه بأحد الأشخاص من جنسية عربية حيث ألقي القبض عليه في مطار الملكة علياء الدولي قبل محاولته الفرار خارج البلاد وبحوزته جزء من المبلغ المسروق ، وبدلالته تم تحديد هوية ٦ أشخاص آخرين اشتركوا معه بالتخطيط وتنفيذ السرقة،حيث ألقي القبض عليهم جميعاً،كما وضبط بحوزتهم مبلغ ٦٥٠ ألف ريال من إجمالي المبلغ المسروق، والتحقيقات مستمرة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق