حريقان كبيران في إربد بمساحة 620 دونم

وطنا اليوم-عمان:ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد أخمدت حريق شب في أعشاب جافة وأشجار حرجية و مثمرة ، حيث بلغت مساحته حوالي (270) دونم في منطقة برقش .

وأضافت إدارة الإعلام أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أية إصابات بالأرواح .

و من جانب آخر أخمدت كوادر الدفاع المدني في دفاع مدني غرب اربد حريق شب في إعشاب جافة و محاصيل زراعية ( قمح ) بلغت مساحته ( 350 ) دونم بمنطقة بيت ايدس ، حيث تم إخماد الحريق بعد محاصرة النيران بمنطقة معينه لمنع انتشاره إلى المناطق المجاورة ، ولم تقع أي إصابات في الأرواح .

و أهابت إدارة الإعلام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية و عدم حرق الأعشاب الجافة و إشعال النيران بالقرب منها خوفاً من انتشار النيران و عدم السيطرة عليها و بخاصة مع جفاف الأعشاب و ارتفاع درجات الحرارة .