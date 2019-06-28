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فارض اتاوات يدهس شخصين امام احد المحلات في الزرقاء
وطنا اليوم-عمان:داهمت مركبة (سيارة تكسي) عمدا احد المحلات في مجمع الزرقاء الجديد بهدف دهس اشخاص مما ادى الى تحطيم واجهة محل خلويات واصابة شخصين باصابات متوسطة وتم نقلهما الى مستشفى الزرقاء الحكومي بواسطة الدفاع المدني ، فيما لاذ سائق المركبة بالفرار ، و ذكر شهود عيان ان الاجهزة الامنية تواجدت في موقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث و يجري حاليا البحث عن السائق الفار .
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