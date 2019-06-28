حريق في أحد مولات الادوات المنزلية بالسلط

وطنا اليوم-عمان:شب حريق في مول للادوات المنزلية، الأربعاء، في منطقة وادي الشجرة بمدينة السلط.

وقالت إدارة الاعلام في المديرية العامة للدفاع المدني إن حريقا شب في أحد مولات الأدوات المنزلية في السلط، حيث نتج عنه أضرار مادية دون وقوع اصابات.

وأضافت إدارة الاعلام انه كوادر الاطفاء في الدفاع المدني هرعت الى المكان وتتعامل مع الحريق.