 وطنا نيوز -حريق في أحد مولات الادوات المنزلية بالسلط
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حريق في أحد مولات الادوات المنزلية بالسلط
التاريخ : 05-06-2019 05:16:02 المشاهدات: 967

وطنا اليوم-عمان:شب حريق في مول للادوات المنزلية، الأربعاء، في منطقة وادي الشجرة بمدينة السلط.

وقالت إدارة الاعلام في المديرية العامة للدفاع المدني إن حريقا شب في أحد مولات الأدوات المنزلية في السلط، حيث نتج عنه أضرار مادية دون وقوع اصابات.

وأضافت إدارة الاعلام انه كوادر الاطفاء في الدفاع المدني هرعت الى المكان وتتعامل مع الحريق.


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