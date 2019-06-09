عمان.. طعن شقيقته لانها اتصلت بأقاربها خلال العيد

وطنا اليوم-عمان: أقدم شاب على طعن شقيقته بواسطة اداة حادة، مساء أمس الثلاثاء، في احدى مناطق العاصمة عمان، لإنها اجرت اتصالاً مع اخوالها واعمامها خلال العيد.

وقال مصدر أمني إن شاباً أقدم على طعن وايذاء شقيقته واحدث لها جروحاً مختلفه إثر شجار نشب بينهما، مساء أمس الثلاثاء.

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وأضاف المصدر أنه تم نقل الفتاة الى المستشفى لتلقي العلاج، منوهاً الى أن حالتها الصحية سيئة.

وأشار الى أنه تم القبض على الفاعل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

من جهتهم قال شهود عيان إن الشاب كان قد نبّه شقيقته عدم الرد على اعمامهم واخوالهم اذا جاؤوا بزيارة خلال العيد وعدم الرد عليهم عبر الهاتف، إلا أنه سمع شقيقته تتواصل مع احد اقاربها من خلال الهاتف، ليقوم بالإعتداء عليها بواسطة اداة حادة.