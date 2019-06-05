الشرطة السياحية تنجد سائحة تقطعت بها السُبل

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إن الشرطة السياحية أمنت سائحة اجنبية لمطار الملكة علياء بعد تقطع السبل بها ولا تحمل نقودا.

وقال الفرجات "يحصل في الاردن فقط وبالتحديد في البترا وبعد منتصف الليل: الشرطة السياحية تؤمن سائحة اجنبية لمطار الملكة علياء بعد تقطع السبل بها ولا تحمل نقودا.