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الشرطة السياحية تنجد سائحة تقطعت بها السُبل
وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إن الشرطة السياحية أمنت سائحة اجنبية لمطار الملكة علياء بعد تقطع السبل بها ولا تحمل نقودا.
وقال الفرجات "يحصل في الاردن فقط وبالتحديد في البترا وبعد منتصف الليل: الشرطة السياحية تؤمن سائحة اجنبية لمطار الملكة علياء بعد تقطع السبل بها ولا تحمل نقودا.
كل الشكر للشرطة السياحية ممثلة بمدير سياحة الجنوب طلال بيك الرشايده على الجهود المبذولة وحمى الله الأردن وحمى مليكه المفدى وأبنائه الشرفاء المرابطين في كل مكان وكل عام وانتم بالف خير".
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