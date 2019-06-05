لإثبات العيد .. مواطن يشرب الماء متعمداَ داخل مسجد بالعقبة

وطنا اليوم-عمان: نقل شاهد عيان في مدينة العقبة عن قيام احد المواطنين ممن شاركوا صلاة عصر يوم امس الثلاثاء قيامه وبعد الانتهاء من الصلاة مباشرة بشرب الماء متعمدا بهدف اثبات ان اليوم" الثلاثاء " هو اول ايام عيد الفطر.

مضيفا ان هذا المواطن معروف بين المصلين ، مما اثار تصرفه حفيظة الموجودين داخل المسجد وارتفاع اصواتهم ، معلنيين رفضهم لهذا التصرف الذي كاد ان يشعل فتنة لولا لطف الله تعالى