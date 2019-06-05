وفاة دكتورة تخرجها الاثنين بتدهور مركبتها في عمان

وطنا اليوم-عمان: انتقلت الى رحمة الله تعالى الدكتوره سحر يعقوب الفزاع اثر حادث سير مؤسف فجر اليوم الاربعاء مقابل الستي مول في العاصمة عمان .

والفقيده على ابواب التخرج حيث من المقرر تخرجها يوم الاثنين المقبل من كلية الطب في الجامعة الهاشمية ، الا ان ارادة الله وقدره حال دون ذلك .

حيث من المقرر تشيبع جثمانها الطاهر ال مثواها الاخير بعد صلاة ظهر اليوم الاربعاء في مقبرة ابو الزيغان _ديرعلا والعزاء في قرية ابو الزيغان من اليوم مساءا ولغاية مساء الجمعة من بعد صلاة العصر ولغاية العاشرة ليلا