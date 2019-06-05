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وفاة دكتورة تخرجها الاثنين بتدهور مركبتها في عمان
وطنا اليوم-عمان: انتقلت الى رحمة الله تعالى الدكتوره سحر يعقوب الفزاع اثر حادث سير مؤسف فجر اليوم الاربعاء مقابل الستي مول في العاصمة عمان .
والفقيده على ابواب التخرج حيث من المقرر تخرجها يوم الاثنين المقبل من كلية الطب في الجامعة الهاشمية ، الا ان ارادة الله وقدره حال دون ذلك .
حيث من المقرر تشيبع جثمانها الطاهر ال مثواها الاخير بعد صلاة ظهر اليوم الاربعاء في مقبرة ابو الزيغان _ديرعلا والعزاء في قرية ابو الزيغان من اليوم مساءا ولغاية مساء الجمعة من بعد صلاة العصر ولغاية العاشرة ليلا
رحم الله الفقيدة والهم اهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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