 وطنا نيوز -وفاة دكتورة تخرجها الاثنين بتدهور مركبتها في عمان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وفاة دكتورة تخرجها الاثنين بتدهور مركبتها في عمان
التاريخ : 05-06-2019 09:34:12 المشاهدات: 2270

وطنا اليوم-عمان: انتقلت الى رحمة الله تعالى الدكتوره سحر يعقوب الفزاع اثر حادث سير مؤسف فجر اليوم الاربعاء مقابل الستي مول في العاصمة عمان .
والفقيده على ابواب التخرج حيث من المقرر تخرجها يوم الاثنين المقبل من كلية الطب في الجامعة الهاشمية ، الا ان ارادة الله وقدره حال دون ذلك . 
حيث من المقرر تشيبع جثمانها الطاهر ال مثواها الاخير بعد صلاة ظهر اليوم الاربعاء في مقبرة ابو الزيغان _ديرعلا والعزاء في قرية ابو الزيغان من اليوم مساءا ولغاية مساء الجمعة من بعد صلاة العصر ولغاية العاشرة ليلا
رحم الله الفقيدة والهم اهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق