عينة دم تبرئ متهم من قتل فتاة في الكمالية

وطنا اليوم-عمان:قررت محكمة الجنايات الكبرى إعلان براءة متهم من جريمة قتل فتاة مطلقة، في منطقة الكمالية في عام 2012.

وجاء قرار المحكمة بعد أن ادين شقيقها بقتلها قبل القبض على القاتل الحقيقي بسنوات.

واحيل المتهم للمحكمة بعد وجود تطابق في عينة دمه مع عينات الدم التي وجدت في مسرح الجريمة، وفقاً لتحليلات المختبر الجنائي.

ووجدت المحكمة في قرارها أن الدليل الوحيد الذي يدين المتهم هو فقط تطابق عينات الدم فيما لا يعرفه احد من اطراف الدعوى.

واعتبرت المحكمة ذلك قرينة لكنها لا تكفي لتجريم المتهم بجناية القتل المسندة له .

وفي تفاصيل القضية فانه في عام 2012 وقعت جريمة قتل في منطقة الكمالية لفتاة مطلقة وجدت مقتولة في منزل ذويها وبالتحقيق مع شقيقها اعترف بقتلها وجرى محاكمته في حينها حيث صدر حكما بوضعه بالاشغال المؤقتة 20 عاماً ولإسقاط والديهما حقهما الشخصي خفضت العقوبة بحقه الى الحبس 10 سنوات .

وفي عام 2018 ارسل المختبر الجنائي نتائج ثلاث عينات كانت التقطت من مسرح جريمة مقتل الفتاة ووجدت انها هذه العينات تتطابق مع السمات الوراثية لدم المتهم فاحيل على اثر ذلك المتهم لمحاكمته عن تهمة قتلها.