الرفايعه : لا افراجات في مادبا لموقوفين قبل العيد

وطنا اليوم-عمان:قال نائب محافظ مادبا المتصرف محمد الرفايعه انه لا افراجات لموقوفين في محافظة مادبا قبل عيد الفطر السعيد بسبب القضايا التي تشكل خطرا على حياة المواطنين .

وأضاف الرفايعه أن عدد الموقوفين من المحافظة 21 موقوفا على قضايا متنوعة مثل المخدرات ومقاومة رجال الآمن العام وسكر التهديد ومنهم رقابة شرطة وغيره من القضايا .

وبين الرفايعه أن المجتمع وقانون منع الجرائم سمح بتمديد التوقيف لمدة طويلة حسب القضية ومشروحات الشرطة على عدد القضايا التي مسجلة بحق الموقوف أو ممن يقعون تحت بند مجرم خطير أو خطير جدا .

ونشير إلى أن عدد الموقوفين في أوقات سابقة بمحافظة مادبا وصل إلى 300 موقوف إداريا بقانون منع الجريمة في مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام لإعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع إلا أن بعضهم لم يرتدع لهذا القانون ويعودون لفعل الجريمة وإعادتهم للتوقيف أما من المحاكم أو التوقيف الإداري من المحافظين الذي يصل لغاية عام كاملا على بعض المجرمين أو الخارجين عن القانون .