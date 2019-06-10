 وطنا نيوز -وفاتان واصابتان بحادث سير مروع في الجيزة
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وفاتان واصابتان بحادث سير مروع في الجيزة
التاريخ : 04-06-2019 09:46:29 المشاهدات: 1199

وطنا اليوم-عمان:تسبب حادث سير مروع وقع فجر الثلاثاء، في منطقة الجيزة جنوبي العاصمة عمان، بوفاة شخصين، واصابة آخرين بحالة خطرة.

وقالت مصدر أمني: ان كوادر الدفاع المدني وشرطة البادية تعاملت مع حادث سير مروع في منطقة منجا بالجيزة، حيث تم اخلاء الوفيات والمصابين الى احد المستشفيات الخاصة في المنطقة، ومسشتفى النديم الحكومي.

وأشار المصدر الى حالة المصابين الاثنين خطرة، وهما في العناية المركزة. 

وشكلت شرطة البادية لجنة مختصة من ادارة السير المركزية للتحقيق في اسباب الحادث وتنظيم المخطط المروري للوقوف على اسبابه.


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