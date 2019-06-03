رقيب سير ينقذ حياة طفل من داخل سيارة مغلقة

وطنا اليوم-عمان:انقذ رقيب سير في بلدة ديرابي سعيد طفل صغير من الاختناق داخل مركبة ذوية اليوم في وسط بلدة ديرابي سعيد ، حيث قام بفتح المركبة واخراج الطفل منها دون اذى .

ووفق الشاهد على الحادثة ماهر العمايرة ، ان رجل السير الرقيب علي الدرابكة ، سمع صوت طفل داخل سيارة مغلقة متوقفة بالسوق التجاري مجهش بالبكاء ، حيث بادر على الفور بفتح السيارة واخراج الطفل منها لحين عودة ذويه من التسوق وتسليمه لهم.

ودعا الرقيب الدرابكة الاباء والامهات عدم ترك اطفالهم داخل سياراتهم اثناء نزولهم للتسوق واغلاقها باحكام خاصة في ايام الحر ، حرصا على سلامتهم