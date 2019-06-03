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السير توضح وجود مركبتين تحملان نفس الرقم
وطنا اليوم-عمان:أوضحت دائرة السير ما تداوله شكوى لأحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تحت عنوان: (وجود مركبتين خصوصيتين تحملان نفس الرقم)، حيث تفاجئ احد المواطنين بوجود مخالفة تجاوز السرعة المقررة (كاميرا)، على مركبته قرب جسر مادبا رغم عدم وصوله ذلك المكان، وعند الاستعلام عن مخالفته ورؤية صورتها، تبين أنه تم التقاطها لمركبة أخرى غير مركبته لكنها تحمل نفس الرقم
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