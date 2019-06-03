 وطنا نيوز -السير توضح وجود مركبتين تحملان نفس الرقم
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السير توضح وجود مركبتين تحملان نفس الرقم
التاريخ : 03-06-2019 02:19:19 المشاهدات: 527

وطنا اليوم-عمان:أوضحت دائرة السير ما تداوله شكوى لأحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تحت عنوان: (وجود مركبتين خصوصيتين تحملان نفس الرقم)، حيث تفاجئ احد المواطنين بوجود مخالفة تجاوز السرعة المقررة (كاميرا)، على مركبته قرب جسر مادبا رغم عدم وصوله ذلك المكان، وعند الاستعلام عن مخالفته ورؤية صورتها، تبين أنه تم التقاطها لمركبة أخرى غير مركبته لكنها تحمل نفس الرقم

ونوهت الدائرة، إلى انه وبعد التدقيق من خلال العاملين في إدارة السير تبين أن سائق المركبة المرتكبة بالفعل لمخالفة تجاوز السرعة المقررة، والتى تم التقاطها من خلال كاميرات الرقابة الآلية، قد تلاعب بلوحات أرقام مركبته وقام بتغييرها بحيث أصبحت تحمل نفس لوحة أرقام صاحب الشكوى، وعليه تم تصويب المخالفة، وتحويلها على المركبة المرتكبة للمخالفة بالفعل، بالإضافة للتعميم عليها ليتم اتخاذ المقتضى القانوني اللازم

وأكدت أن سير المركبة بلوحات أرقام مزورة او بلوحات غير مشروعة، هو مخالفة بحسب قانون السير الأردني:
ويعاقب مرتكبها بحسب المادة (28) بند (ج)، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، بالإضافة لحجز المركبة لمدة (48) ساعة وطلب تصويب أوضاعها لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات، وتقوم ادارة السير بمتابعة هذه المخالفات ورصدها باستمرار.


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