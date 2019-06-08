الرئيسية | جرائم وحوادث مواطن يقتل شقيقه رمياَ بالرصاص في العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:اقدم مواطن على قتل شقيقة رمياً بالرصاص في عين الباشا بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني. وقال المصدر: إن مواطنا يبلغ من العمر 48 عاماً قام بإطلاق إعيرة نارية باتجاه شقيقه 40 عاما اثناء وجودهما داخل منزل ذويهما الكائن بمنطقة عين الباشا أمس الاحد وما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته. واكد ذات المصدر أنه تم إلقاء القبض على القاتل.

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