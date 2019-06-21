سيارتان كيا ومرسيدس في الأردن تحملان نفس الرقم

وطنا اليوم-عمان:رصدت مصادر منشور لمواطن اردني يشكو من سيارة تحمل نفس نمرة سيارة ولده وكتب على الفيس بوك ونشر صوره لسيارة ابنه والسياره الاخرى يبين فيها النمرتين المتشابهات تماماً وحصل ذلك بسبب مخالفة كاميرا وانه تحرك للبلاغ عن النمره الثانية وتالياً ما حصل معه:

((ابني الدكتور يزن فتح على الموبايل اذا على سيارته مخالفات وجد على سيارته مخالفة سرعة على جسر مادبا عن طريق الكاميرا بتاريخ ٥/١ وحيث انه لم يذهب الى تلك المنطقة، رأى الصورة وئلا هي سيارة كيا عليها رقم اللوحة نفس رقم لوحة سيارته وسيارته مرسيدس ،أي سيارة كيا تحمل نفس رقم سيارته المارسيدس، والمخالفة طالعة في اسم يزن، ذهبت الى مخفر البيادر، وشرحت له القصة وفرجيته صور الكاميرا، فقال هذا ليسى من اختصاصنا، اذهب الى العبدلي مكان المخابرات القديمة وسيحولوك الى دائرة السير في ماركا وبعدها يحولوك الى قسم التعميم عن السيارة فقلت له هذه الحكومة الالكترونية؟ لازم كل هذه الاجرائات تتم الكترونيا من عندكم، فقال لي اذا بدك منعمل معك تحقيق ومنحولك للمدعي العام، فحملت حالي وروحت والمشكلة بعدها قائمة يمكن صاحب سيارة الكيا بستعملها في التهريب!!!".

نضع شكوى المواطن بين يدين المسؤولين لحلها!!!



