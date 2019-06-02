 وطنا نيوز -إحالة نائب وشقيقه الى جنايات عمان بتهمة التزوير
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إحالة نائب وشقيقه الى جنايات عمان بتهمة التزوير
التاريخ : 03-06-2019 10:15:00 المشاهدات: 700

وطنا اليوم-عمان: قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إحالة نائب وشقيقه وشخصين آخرين وشركتين الى محكمة جنايات عمان لمحاكمتهم عن جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات تمكنوا بواسطتها من الاستحواذ على نحو مليون دينار.
والمتهمون في القضية نائب حالي، غير موقوف، وشقيقه وشخص ثلاثيني وكلاهما موقوفان على ذمة القضية منذ آذار الماضي، وآخر غير مقبوض عليه لغاية الآن، بالاضافة لشركتين، الأولى تعود للنائب وزوجته ومفوضين بالتوقيع عنها، وأخرى يمثلها الثلاثيني الموقوف وغير المقبوض عليه

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