 وطنا نيوز -العثور على جثة شاب ملقاة في مجرى سيل الزرقاء
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العثور على جثة شاب ملقاة في مجرى سيل الزرقاء
التاريخ : 02-06-2019 10:03:37 المشاهدات: 928

وطنا اليوم-عمان:عثرت الاجهزة الامنية قبيل ساعات الافطار، على جثة شاب عشريني، داخل سيل في منطقة المشيرفة بلواء الرصيفة، في محافظة الزرقاء.
وقال شهود عيان ، ان الاجهزة الامنية وكوادر الدفاع المدني حضروا الى المكان بعد مشاهدة احد المواطنين لشخص داخل السيل، حيث تمكنوا من اخراجه، مشيرين الى ان الدماء انت تسيل من رأسه، وكان متوفياً.
وبينوا ان الاجهزة الامنية ما زالت متواجدة في المكان، وفتحت تحقيقا بالحادثة.


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