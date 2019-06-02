العثور على جثة شاب ملقاة في مجرى سيل الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:عثرت الاجهزة الامنية قبيل ساعات الافطار، على جثة شاب عشريني، داخل سيل في منطقة المشيرفة بلواء الرصيفة، في محافظة الزرقاء.

وقال شهود عيان ، ان الاجهزة الامنية وكوادر الدفاع المدني حضروا الى المكان بعد مشاهدة احد المواطنين لشخص داخل السيل، حيث تمكنوا من اخراجه، مشيرين الى ان الدماء انت تسيل من رأسه، وكان متوفياً.