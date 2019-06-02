وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين بحادث تدهور في الكرك

وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت اليوم مع حادث تدهور لمركبة صغيره بمنطقة السلماني، مما أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر (38) عاما وإصابة أربعة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الصافي الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة .