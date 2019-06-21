وفاة شاب اصيب بمشاجرة مسلحة وقعت في السلط

وطنا اليوم-عمان:توفي (اليوم) الاحد شاب اصيب بمشاجرة وقعت بين شابين مساء (امس) السبت في منطقة مثلث ام جوزة في مدينة السلط استخدمت فيها الاعيرة النارية وفقا لمصدر امني.

وبين المصدر ان شابين اسعفا الى مستشفى الحسين الحكومي ، حيث تبين اصابة الاول (٣٣ عاماً) في بطنه حيث فارق الحياة الاحد متاثرا باصابته ، والآخر (30 عاما) اصيب بقدمه وما زال في المستشفى يتلقى العلاج وحالته بين المتوسطة والسيئة.