 وطنا نيوز -وفاة شاب اصيب بمشاجرة مسلحة وقعت في السلط
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وفاة شاب اصيب بمشاجرة مسلحة وقعت في السلط
التاريخ : 02-06-2019 03:07:18 المشاهدات: 781

وطنا اليوم-عمان:توفي (اليوم) الاحد شاب اصيب بمشاجرة وقعت بين شابين مساء (امس) السبت في منطقة مثلث ام جوزة في مدينة السلط استخدمت فيها الاعيرة النارية وفقا لمصدر امني.

وبين المصدر ان شابين اسعفا الى مستشفى الحسين الحكومي ، حيث تبين اصابة الاول (٣٣ عاماً) في بطنه حيث فارق الحياة الاحد متاثرا باصابته ، والآخر (30 عاما) اصيب بقدمه وما زال في المستشفى يتلقى العلاج وحالته بين المتوسطة والسيئة.


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