احباط تهريب البسة وبضائع اخفيت داخل قلاب مصفح

وطنا اليوم-عمان:تمكنت كوادر الجمارك الاردنية العاملة في مركز جمرك وادي عربة من إحباط تهريب البسة وبضائع مختلفة حيث تم ضبطها داخل (قلاب) تم تصفيحه لغايات التهريب.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركٌية المترتبة عليها والتي قدرت قيمتها حوالي 51 الف دينار.

وأشار مدير مركز جمرك العقبة عقيد جمارك سالم الشلول بأن هذه الضبطيات تأتي نتيجة للحس الامني الذي يتمتع به موظفي الجمارك حيث تم الاشتباه بالقلاب من قبل كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك وادي عربة واثناء التفتيش الدقيق للمحتويات تبين بان المهرب قام بتصفيح القلاب لغايات التهريب ونظرا للجهود والخبرات التي يمتلكها موظفي المركز استطاعوا ضبط المواد المهربة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المهرب.

ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة على مدى كفاءة واحترافية كوادر الجمارك العاملة في الدائرة، موضحا أن هذه الجهود والإنجازات الكبيرة في مجال ضبط عمليات التهريب تأتي في ظل سعي دائرة الجمارك لحماية ودعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وانواعه.