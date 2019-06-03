تفاصيل صادمة حول مقتل طفل على يد عمه في البادية الشمالية

وطنا اليوم ـ جرائم

دفع كُره عم لابن اخيه البالغ من العمر ٥ سنوات لقتله ، اذ كان الطفل المغدور قد تصادف مروره من امام منزل عمه الذي يقطن احد مناطق الباديه الشمالية، وغدره بطعنتين قاتلتين في الظهر ليصبح الشارع مسرحا لجريمة القتل التي وقعت الخميس الماضي .

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عمار حنيفات تهمة القتل القصد لشاب يبلغ من العمر ٢٥ سنة تهمة القتل القصد لقتله ابن شقيقه البالغ من العمر ٥ سنوات مقررا توقيفه ١٥ يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية .

المعلومات تشير بان القاتل وهو من متعاطي الحشيش المخدر والحبوب المخدرة، وكان قبل شهر من الواقع قد ضرب الطفل المغدور الذي ذهب باكيا الى والده ليشتكي عمه القاتل لوالده، الامر الذي تشاجر مع شقيقه على خلفية هذا الامر وفق ما كشف عنه مصدر مقرب مم التحقيق .

وقال ذات المصدر ان القاتل التزم الصمت اذ لم يقترب من الطفل المغدور عندما كان يراه لا سيما وان كرها تولد بداخله نحو الطفل المغدور .

واضاف في يوم الجريمة كان القاتل قد تعاطى الحشيس المخدر والحبوب المخدرة ( محشش ومكبت ) ولدى وقوفه امام المنزل تصادف مرور الطفل المغدور الذي طلبت والدته احضار راسين بصل من الجارة عندها قام القاتل باحضار سكين وقام بطعنه في ظهره طعنتين قاتلتين حيث ظل الصغير يصرخ ويستنجد عمه اسعافه الا انه فر من مكان الحادث ، واختبأ داخل احدى المزارع الا ان الشرطه تمكنت من تحديد مكانه والقاء القبض عليه .

وبين المصدر الى ان الشرطة ولدى توقيف القاتل وحسب الاجراءات المتبعة قامت باخذ عينات من دم القاتل وارسالها الى ادارة المختبرات والادلة الجرمية وتزويد المدعي العام بالتقرير.