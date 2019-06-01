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بالصور...اصابة شخصين اثر حادث تصادم بكب بطيخ بمركبة اخرى في الطفيلة
وطنا اليوم ـ حوادث
وقع اليوم حادث تصادم لمركبتين على الطريق الصحراوي في منطقة فريفرة بمحافظة الطفيلة، حيث اصطدم بكب خصوصي محمل (بالبطيخ) بمركبة اخرى (ركوب صغيرة خصوصي)
نتج عن الحادث اصابتين، وصفت حالتهما العامة بالمتوسطة، بالإضافة لسقوط حمولة المركبة (البطيخ) على الشارع العام
تم نقل المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني لمستشفي الأمير زيد بالطفيلة ،،، كما شكلت لجنة تحقيق مروري للوقوف على الاسباب
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