الرئيسية | جرائم وحوادث الامن الوقائي يلقي القبض على شخص أضرم النار في منطقة حرجية في أحراش محافظة جرش .

وطنا اليوم-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان العاملين في قسم أمن وقائي محافظة جرش وعلى إثر تحقيقاتهم في عدد من قضايا إضرام النيران في مساحات متفرقة من أحراش جرش تمكنوا بعد جمع المعلومات من تحديد هوية شخص قام بإضرام النار باحدى المناطق الحرجية ، حيث أُلقي القبض عليه واعترف بقيامه بإضرام النار في منطقة حرجية في محافظة جرش خلف الحسبة القديمة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر