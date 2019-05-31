مجدداَ .. اخماد حريق بمساحة 150 دونم في جرش

وطنا اليوم-عمان:تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني جرش من إخماد حريق شب في أعشاب جافة و محاصيل زراعية و أشجار مثمرة قدرت مساحته بـ(150) دونم في منطقة القصير/ قرب المدينة الصناعية الجديدة .

و قالت إدارة الإعلام بان كوادر الإطفاء وبمساعدة بعض مواطنين المنطقة عملت على إخماد الحريق و حصر النيران حيث لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح .

و أهابت إدارة الإعلام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة عدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر على الأعشاب خوفاً من اشتعال النيران فيها و خاصة مع جفاف الأعشاب و ارتفاع درجات الحرارة .