 وطنا نيوز -مجدداَ .. اخماد حريق بمساحة 150 دونم في جرش
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مجدداَ .. اخماد حريق بمساحة 150 دونم في جرش
التاريخ : 31-05-2019 08:09:58 المشاهدات: 729

وطنا اليوم-عمان:تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني جرش من إخماد حريق شب في أعشاب جافة و محاصيل زراعية و أشجار مثمرة قدرت مساحته بـ(150) دونم في منطقة القصير/ قرب المدينة الصناعية الجديدة   .

و قالت إدارة الإعلام بان كوادر الإطفاء وبمساعدة بعض مواطنين المنطقة عملت على إخماد الحريق و حصر النيران حيث لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح  .

و أهابت إدارة الإعلام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة عدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر على الأعشاب خوفاً من اشتعال النيران فيها و خاصة مع جفاف الأعشاب و ارتفاع درجات الحرارة .


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