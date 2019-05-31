ادارة السير تعلن سبب حادث سير اربد المروع

وطنا اليوم-عمان:حددت إدارة السير سبب الحادث الذي تسبب بوفاة الشابين قصي وعبادة العزام احتراقا إثر اشتعال مركبتهما بعد تدهورها، فجر اليوم الجمعة، في إربد.

وقالت إدارة السير عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن التحقيقات كشفت سبب الحادث وهو تغيير المسرب بشكل مفاجئ ما أدى لتدهور المركبة واصطدامها بعمود كهرباء.

وكانت إدارة الإعلام في الدفاع المدني قالت إن فرق الإنقاذ والإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم مع حادث تدهور مركبة أدى إلى اشتعالها في منطقة شارع الستين , نتج عنه وفاة شخصين اثر تعرضهما لحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء الجسم وإصابة شخص آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق بينما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.