 وطنا نيوز -مجنون داعش في إربد.. جنّدوه أم شيزوفرينيا وهلوسات
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مجنون داعش في إربد.. جنّدوه أم شيزوفرينيا وهلوسات
التاريخ : 31-05-2019 10:31:02 المشاهدات: 2997

وطنا اليوم-عمان:ما يظهر من أداء منفذ حادث الاصطدام بمركبة أمن في إربد الخميس أنه مضطرب نفسيا، أو على حد تعبير المواطنين "لاسع".

حادث الاصطدام لا يمتّ لأسلوب تنظيم داعش الارهابي، غير أن ذلك يبقى مجرد تكهن ستعرف أجهزة الدولة كيف تعالجه أسئلته.

المقطع المصوّر للدقائق الأولى من الحادث الذي انتشر على مواقع التواصل، يشي بأن الرجل المنفذ مضطرب أقرب منه ذئب منفرد، وإن كانت الذئاب المنفردة لا ينقصها الاضطراب، لكن ليس بهذه الصورة.

يدعم فرضية الاضطراب البيان الذي أصدره الامن العام، فالمنفذ "بحقه 3 قضايا سابقة لتعاطي المواد المخدرة، كما وسبق أن كان نزيلا في المركز الوطني للطب النفسي".

ومن غير المستبعد أيضا أن مرتكب حادث التصادم متوهم، قام بفعله عن سابق اصرار، غير أن من جنّده هذه المرة، ليس تنظيم داعش الارهابي، بل تنظيم هلوسات الجنون لديه.


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