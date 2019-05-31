وفاتان تفحما بحريق مركبة في اربد

وطنا اليوم-عمان:توفي شخصان حرقا، وأصيب آخر بجروح ورضوض بمختلف أنحاء الجسم، اثر حريق مركبة بمنطقة كفريوبا غرب مدينة اربد، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وقال المصدر، إن كوادر الإسعاف في مديرية الدفاع المدني تعاملت مع الحادث، وقامت بنقل المصابين الى مستشفى الأميرة بسمة التعلمي.

وأضاف المصدر أن حالة المصاب وصفت بالمتوسطة.

ولاحقا أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بيانا قالت فيه: إن فرق الإنقاذ والإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم الجمعة مع حادث تدهور مركبة مما أدى إلى اشتعالها في منطقة شارع الستين , نتج عنه وفاة شخصين اثر تعرضهما لحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء الجسم وإصابة شخص آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق بينما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.