احتراق 800 دونم في جرش والجيش يتدخل

وطنا اليوم-عمان:شب حريق في منطقة ثغرة عصفور بجرش أتى على ما يزيد عن 800 دونم من الاشجار الحرجية بحسب مدير دفاع مدني جرش المقدم احمد العنانزة.

وأكد العنانزه ان مجموعات دفاع مدني جرش بالتعاون مع انقاذ الشمال ودفاع مدني عجلون والقوات المسلحة الأردنية - سلاح الجو الملكي أخمدت جزءا كبيرا من الحريق باستخدام طائرة ومركبات كبيرة تصل إلى أوعر المواقع.

وبين محافظ جرش مأمون اللوزي أنه تم التنسيق على مستوى عالٍ مع الأجهزة المعنية والتي تستطيع المساعدة في اخماد الحريق وارسلت طائرة من سلاح الجو الملكي لإخماد الحريق بالكامل.

ويتابع اللوزي ميدانيا الان أعمال اطفاء الحريق في منطقة ثغرة عصفور بحضور مساعد مدير عام الدفاع المدني العميد فريد الشرع وقائد أمن اقليم الشمال العميد صادق العوران ومدير شرطة محافظة جرش العقيد شاهر الحوراني ومدير الزراعة والحراج المهندس خالد الشوبكي.

ووصلت تعزيزات من القوات المسلحة بآلياتها وأفرادها إلى مديرية الدفاع المدني لإطفاء الحريق الكبير الذي مازال مستمرا، حيث تم السيطرة على معظم الحريق بنسبة 90% بحسب غرفة عمليات دفاع مدني جرش.