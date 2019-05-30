 وطنا نيوز -حريق ضخم في جرش .. وطلب طائرات للمساعدة
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حريق ضخم في جرش .. وطلب طائرات للمساعدة
التاريخ : 30-05-2019 04:46:11 المشاهدات: 1344

وطنا اليوم-عمان: يتعامل الدفاع المدني في هذه اللحظات مع عدة حرائق ضخمة نشبت في كل من المدينة الأثرية بجرش ، وطريق جرش عمان القديمة والجديدة ، وطريق جرش المفرق ، ومنطقة ثغرة عصفور.
وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني اياد العمرو أنه تمت السيطرة على الحريق بالمدينة الأثرية ، فيما لازال التعامل جاريا مع الحرائق بالمناطق الأخرى .

وقال الدفاع المدني إن كوادره تعمل على اخماد الحريق والحيلولة دون اتساعه، بمساندة عدة مؤسسات كحكومية اخرى.

وأضاف أن المنطقة وعرة جدا ومليئة بالأشجار الحرجية، حيث تم طلب طائرة للمساهمة في إطفاء الحريق.


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