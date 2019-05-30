حريق ضخم في جرش .. وطلب طائرات للمساعدة

وطنا اليوم-عمان: يتعامل الدفاع المدني في هذه اللحظات مع عدة حرائق ضخمة نشبت في كل من المدينة الأثرية بجرش ، وطريق جرش عمان القديمة والجديدة ، وطريق جرش المفرق ، ومنطقة ثغرة عصفور.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني اياد العمرو أنه تمت السيطرة على الحريق بالمدينة الأثرية ، فيما لازال التعامل جاريا مع الحرائق بالمناطق الأخرى .