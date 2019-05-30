 وطنا نيوز -القبض على اردني اعتدى على زوجته وقتلها في امريكا
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القبض على اردني اعتدى على زوجته وقتلها في امريكا
التاريخ : 30-05-2019 04:04:38 المشاهدات: 1641

وطنا اليوم-عمان:اكدت وسائل اعلام ان الشرطة الامريكية في منطقة ارلنجتون التابعة لولاية تكساس القت القبض على شاب اردني بتهمة قتل زوجته ، بعد ان عثرت على جثتها داخل غرفة النوم يوم الثلاثاء الماضي .

واشارت وسائل الاعلام الامريكية ان الشرطة تعتقد ان الزوجة المقتولة تعرضت لاعتداء ادى الى فقدانها الوعي ووفاتها ، فيما تم نقل جثمانها الى المستشفى ، ليتم التأكد من سبب الوفاة .

وقالت وسائل اعلام اميركية ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغا بصدور ازعاج من شقة الشاب الاردني ، وبالتوجه الى الموقع عثر على الزوجة بحالة اغماء ، حيث تم نقلها الى المستفى وفارقت الحياة هناك.

ونقل الزوج الى السجن ، حيث تشير التحقيقات الاولية الى نشوب شجار بين الطرفين.

وكشفت الشرطة عن اسم الزوج وقالت انه (ط . ك) ويبلغ من العمر 36 عاما ، ولكنها لم تكشف عن اسم زوجته ، وذلك بانتظار انتهاء عملية التشريح لتحديد اسباب الوفاة ، وابلاغ اهلها.


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