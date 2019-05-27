مكافحة المخدرات ترد على مواطنة سألت عن برد الشفا

وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، تعليقاً على القبض على "برد الشفا": "عندما نمجد التاجر والمروج ومدمن المخدرات فنحن شركاء في الجريمة".
وتقدمت مواطنة بسؤال "للمكافحة" عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك من خلال التعليقات، فقالت: "إيمتى رح تطلعولنا برد الشفا؟ وين حرية التعبير وإبداء الرأي؟ شكراً لقمعكم للحريات، شكراً إدارة مكافحة المخدرات".
فأجابت "المكافحة": "عندما نمجد التاجر والمروج ومدمن المخدرات فنحن شركاء في الجريمة، وإذا فعلنا ذلك فلا يحق لنا بعدها بالمطالبة بالقضاء على ظاهرة اجتماعية باتت تهدد مستقبل الاجيال".
ويشار إلى أنه تم القبض على المعروف بـ"برد الشفا" بعد قام مؤخراً بنشر منشور عبر صفحته على "الفيس بوك" روج من خلاله للمخدرات، وقد تم القبض عليه في وقت سابق وهو يقوم ببث مباشر، بنفس التهمة.