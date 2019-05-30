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إنقاذ حياة طفلة ابتلعت قطعة نقود في مستشفى الحمايدة
وطنا اليوم-قبل عدة ايام اسعفت طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات الى قسم الطوارئ في مستشفى د.احمد الحمايدة و كانت تتنفس بصعوبة واستقبلها طبيب الطوارئ د.ابراهيم الحمايدة و طاقم التمريض ، و على الفور تم عمل الاسعافات الاولية و عمل صور الاشعة ( كما في الصور المرفقة ) ، تم استدعاء استشاري الانف و الاذن و الحنجرة د.فؤاد قطب و اخصائي التخدير و الانعاش د.وائل حماد و على الفور تم التعامل معها بأحدث المناظير المخصصة للأطفال و التي نتميز بها في مستشفى د.أحمد الحمايدة و بحمد الله اخرجت القطعة المعدنية ( عشرة قروش) .
الدكتور احمد الحمايدة مدير عام مستشفى الحمايدة،وجه رسالة توعية يحث فيها الاهالي الى توعية الابناء لمخاطر وضع النقود في افواههم لما قد يسبب ابتلاعها خطرا على حياتهم.
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