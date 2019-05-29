احتراق حافلة معتمرين اردنيين في السعودية

وطنا اليوم-عمان: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر لحظة احتراق حافلة معتمرين اردنيين على طريق المنصور في المملكة العربية السعودية.

وقال شهود عيان، ان الحافلة والتي تتبع لاحدى الشركات الاردنية، تحركت قبل ايام من محافظة اربد متجهة الى مكة المكرمة، مشيرين الى ان الحافلة تعطلت على الطريق واندلعت بها النياران، بعد ان خرج جميع الركاب منها،دون وقوع اصابات بالارواح.