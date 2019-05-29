 وطنا نيوز -احتراق حافلة معتمرين اردنيين في السعودية
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احتراق حافلة معتمرين اردنيين في السعودية
التاريخ : 29-05-2019 09:41:56 المشاهدات: 1916

وطنا اليوم-عمان: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر لحظة احتراق حافلة معتمرين اردنيين على طريق المنصور في المملكة العربية السعودية.
وقال شهود عيان، ان الحافلة والتي تتبع لاحدى الشركات الاردنية، تحركت قبل ايام من محافظة اربد متجهة الى مكة المكرمة، مشيرين الى ان الحافلة تعطلت على الطريق واندلعت بها النياران، بعد ان خرج جميع الركاب منها،دون وقوع اصابات بالارواح.
من جانبه اكد مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ان الوزارة تحاول التحقق من صحة المعلومة مع السلطات السعودية، ومن خلال السفارة الاردنية هناك.


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