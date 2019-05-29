القبض على 26 شخصا بقضايا مخدارت خلال الايام الماضية

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بأن جهود العاملين في إدارة مكافحة المخدرات خلال الأيام القليلة الماضية في تتبع المعلومات حول مروجي وحائزي المواد المخدرة والعملات المزيفة والأسلحة النارية أسفرت عن عدة مداهمات لأماكن تواجدهم في مناطق مختلفة من المملكة ألقي القبض خلالها على ٢٦ شخصاً من بينهم مطلوبين ومصنفين خطرين وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والعملات المزيفة و ٧ أسلحة نارية ، وقد كان من ابرز تلك القضايا التي تم التعامل معها القاء القبض على اثنين من مروجي المواد المخدرة في منطقة عين الباشا في محافظة البلقاء أحدهما بحقه ١٢ طلب والآخر بحقه طلبين بعد أن أبديا مقاومه شديدة اثناء مداهمة المركبة التي كانا يستقلانها ، وقد ضبط بحوزتهما ٧ كفوف من مادة الحشيش و ٣٠٠٠ حبة كبتاجون مخدرة وسلاح ناري.

وفي قضيتين منفصلتين في محافظة البلقاء جرى التعامل خلالهما مع اثنين من مروجي المواد المخدرة في منطقتي البقعة وعين الباشا حيث جرت مداهمة منزليهما وألقي القبض عليهما وضبطت بحوزتهما كميات من المواد المخدرة ، كما وتعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات مع قضية أخرى في منطقة الكرامة غرب البلقاء ألقي القبض خلالها على شخص من جنسية عربية متلبساً بالشارع العام ببيع مادة الماريجوانا المخدرة وبحوزته كيس بداخله كمية من تلك المادة.

وألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على ١٢ شخصاً ضمن ٧ قضايا تم التعامل معها وسط وجنوب العاصمة ، ففي منطقة حي نزال جرت مداهمة منزل أحد مروجي المواد المخدره وألقي القبض عليه وبحوزته ٤ كفوف وربع من مادة الحشيش المخدرة وكميات أخرى من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع ومبلغ مالي ، وفي الجبل الأخضر جرت مداهمة منزل عدد من مروجي المواد المخدرة حيث القي القبض على ٣ منهم وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، وفي منطقة الوحدات ألقي القبض على اثنين من مروجي المواد المخدرة داخل مركبة وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة.

وحول جنوب العاصمة فقد تم التعامل مع أربعة قضايا ألقي القبض خلالها على ٦ من مروجي وحائزي المواد المخدرة في مناطق خريبة السوق والياسمين وجاوا والبنيات وضبطت بحوزتهم كميات كبيره من المواد المخدرة و ٣ أسلحة نارية.

وفي محافظة الزرقاء وردت للعاملين في قسم مكافحة المخدرات هناك معلومات حول شخصين بحوزتهما كمية من العملة المزيفة من فئة الدولار حيث تم التحرك لمكان تواجدهما وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما مبلغ ٢٢٠٠ دولار مزيفه و ٤٨٠٠ دينار أردني من محصلات تبديل الدولارات المزيفة ، وبالتحقيق مع كليهما اعترفا بتزييف العملة بالإشتراك مع شخص ثالث حيث جرت مداهمة منزله وضبطت كافة المعدات المستخدمة بعمليات التزييف داخله فيما لا زال البحث جارياً عن ذلك الشخص.

وفي محافظة عجلون تقدم مسؤول إحدى محطات المحروقات للعاملين في قسم مكافحة المخدرات ببلاغ حول مجموعة ٣ أشخاص داخل مركبة قاموا بتعبئة الوقود من داخل المحطة ودفعوا مبلغ ٥٠ دينار تببن له لاحقاً أنها مزيفه حيث أنه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية الأشخاص الثلاثة واماكن تواجدهم والقي القبض عليهم ومن بينهم شخص بحقه ٣ طلبات ، وفي ذات المحافظة جرت مداهمة منزل مروج مسجل بحقه ٣ طلبات والقي القبض عليه وبحوزته كميات من المواد المخدرة.

وفي محافظة المفرق تم ضبط ٢٠ ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أخفيت من قبل مجهول في منطقة خالية فيما لا زال البحث جارياً عن المتورط بإخفائها.

وفي محافظة الكرك وحول معلومات عن اثنين من أرباب السوابق في قضايا اطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في منطقة مؤتة ونشاطاتهما بترويج المواد المخدرة فقد جرى تحديد منزليهما وألقي القبض عليهما بعد مداهمتهما ، الأول بحقه ٣ طلبات وضبط بحوزته مركبه مطلوبه و٣ أسلحة نارية ومجموعة من الذخيره الحية تعود لأسلحة أوتوماتيكية ورشاشة وأدوات حادة وكميات من المواد المخدرة والعملة المزيفة ، والثاني بحقه طلبين وبحوزته كميات من مادة الجوكر المخدرة.

وفي محافظة العقبة كشف العاملون في قسم مكافحة المخدرات هناك زيف المعلومات التي تقدم بها شخص من ذوي الأسبقيات في قضايا حيازة وتعاطي المواد المخدرة بحق آخر مدعياً أن بحوزته ٦٠٠ حبة كبتاجون مخدرة يخفيها داخل حديقة منزله حيث تم التحرك للمكان وضبطت الكمية وتبين من خلال التحقيقات أن من قدم المعلومات هو من قام بوضع تلك الحبوب المخدرة في منزل ذلك الشخص لوجود خلافات مالية سابقة بينهما.

جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.