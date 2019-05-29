 وطنا نيوز -الدفاع المدني يخمد حريق بـ200 دونم في اربد
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الدفاع المدني يخمد حريق بـ200 دونم في اربد
التاريخ : 29-05-2019 08:24:09 المشاهدات: 1512

وطنا اليوم-عمان:تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد من إخماد حريق شب في أعشاب جافة و أشجار مثمرة قدرت مساحته بـ200 دونم حيث نتج عنه احتراق 150 شجرة زيتون مثمرة في لواء الكورة.

و قالت إدارة الإعلام بان كوادر الإطفاء عملت على إخماد الحريق و حصر النيران حيث لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح  .

و أهابت إدارة الإعلام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة عدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر على الأعشاب خوفا من اشتعال النيران فيها و خاصة مع جفاف الأعشاب و ارتفاع درجات الحرارة.


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