الدفاع المدني يخمد حريق بـ200 دونم في اربد

وطنا اليوم-عمان:تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد من إخماد حريق شب في أعشاب جافة و أشجار مثمرة قدرت مساحته بـ200 دونم حيث نتج عنه احتراق 150 شجرة زيتون مثمرة في لواء الكورة.

و قالت إدارة الإعلام بان كوادر الإطفاء عملت على إخماد الحريق و حصر النيران حيث لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح .

و أهابت إدارة الإعلام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة عدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر على الأعشاب خوفا من اشتعال النيران فيها و خاصة مع جفاف الأعشاب و ارتفاع درجات الحرارة.