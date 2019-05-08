القبض على مروجي مخدرات بالبترا

وطنا اليوم-عمان:القى العاملون في شعبة البحث الجنائي القبض على شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة في لواء البتراء .

وبين الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الجنوب حول مكان تواجد شخصين من المشبوهين وأحدهما بحقه ٧ طلبات امنية في منطقة البيضاء في لواء البتراء جنوب المملكة حيث بوشر بتتبعهما لإلقاء القبض عليهما .

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه جرت مداهمة مكان تواجدهما وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما ٣٤٦ حبة من حبوب الكبتاجون وعدة قطع من مادة الحشيش المخدرة وبوشر التحقيق .