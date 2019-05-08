 وطنا نيوز -القبض على مروجي مخدرات بالبترا
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القبض على مروجي مخدرات بالبترا
التاريخ : 29-05-2019 04:00:15 المشاهدات: 1130

وطنا اليوم-عمان:القى العاملون في شعبة البحث الجنائي القبض على شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة في لواء البتراء .

وبين الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الجنوب حول مكان تواجد شخصين من المشبوهين وأحدهما بحقه ٧ طلبات امنية في منطقة البيضاء في لواء البتراء جنوب المملكة حيث بوشر بتتبعهما لإلقاء القبض عليهما .

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه جرت مداهمة مكان تواجدهما وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما ٣٤٦ حبة من حبوب الكبتاجون وعدة قطع من مادة الحشيش المخدرة وبوشر التحقيق .  


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