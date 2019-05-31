الإعدام لمصري قتل أردنيًا بالاتفاق مع زوجته السورية

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي باعدام وافد مصري شنقا حتى الموت لقتله مواطنا أردنيا بمحافظة مأدبا في حزيران ٢٠١٦، أراد التخلص منه بعد الاتفاق مع زوجة المغدور الذي ارتبط معها بعلاقة غير شرعية .

كما حكمت المحكمة على زوجة المغدور من الجنسية السورية الوضع بالأشغال الشاقة بعد تجريمها بجناية التدخل بالقتل .

وجرمت هيئة القاضي ابراهيم ابو شما التي عقدت برئاسته وبعضوية القاضيين المدنيين انور ابو عيد وطارق الرشيد وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عفيف الخوالده ، القاتل "عشيق الزوجة" بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار .

وكانت زوجة المغدور قد ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع القاتل الذي كان يعمل على غسيل السيارات وقبل تاريخ الجريمة التي ارتكبت في حزيران ٢٠١٦ .

وقبيل موعد الجريمة كانت قد خططت مع القاتل لتنفيذ جريمته حيث قامت بإعطائه مبلغ ٣٠٠ دينار من أجل شراء مسدس لتنفيذ الجريمة وبالفعل قام القاتل بشراء المسدس ولكونه كان يعرف المغدور فقد بام باستدراجه والركوب معه في سيارته عندها غافله وقام بإطلاق عيار ناري واحد على الرأس، ما أدى لوفاته مباشرة حيث بين تقرير الطب الشرعي وجود كسر في الجمجمة وتهتك في الدماغ .